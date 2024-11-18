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13:43, 18 ноября 2024Ценности

Россиянкам перечислили трендовые модели зимней обуви

Стилист Маша Ведерникова: угги и утепленные кроссовки будут модными зимой
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Denis Bukhlaev / Shutterstock / Fotodom  

Стилистка Маша Ведерникова перечислила россиянкам трендовые модели зимней обуви. Ее комментарий приводит WomanHit.

В грядущем сезоне будут актуальны высокие сапоги на подошвах и каблуках различных видов. При этом эксперт посоветовала выбирать кожаные или замшевые варианты с пряжками и шнуровками.

Кроме того, в список вошли угги разных оттенков и высоты, ботинки челси с утолщенной подошвой и утепленные версии кроссовок. В то же время популярными станут высокие байкерские ботинки или сапоги.

«Байкерские ботинки могут внести элемент неожиданности в образ в сочетании с женственными, струящимися платьями или плиссированными юбками. Контраст между грубостью ботинок и легкостью ткани создает интересный и стильный эффект», — отметила собеседница издания.

Ранее в ноябре редакторы французской версии Vogue назвали самые модные фасоны свитеров на зиму.

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