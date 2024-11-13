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18:41, 13 ноября 2024Ценности

Названы самые модные фасоны свитеров на зиму

Vogue: асимметричные и жаккардовые свитеры будут самыми модными зимой
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Редакторы французской версии Vogue назвали самые модные фасоны свитеров на зиму. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В грядущем сезоне журналисты посоветовали присмотреться к данным вещам из жаккарда, которые напоминают о стилистике 1980-х и коллекции подобных нарядов принцессы Дианы. В то же время актуальными будут асимметричные модели и варианты с воротником-шарфом, заявили они.

Кроме того, в списке оказались свитера поло, изделия оверсайз и с клетчатым узором. Отмечается, что указанные предметы гардероба представлены в ассортименте таких брендов, как Gucci, Isabel Marant, Miu Miu Max Mara, Jacquemus и Mango.

Ранее в ноябре также назвали самую модную обувь для зимних праздников.

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