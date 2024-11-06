Названа самая модная обувь для зимних праздников

Vogue назвал балетки со стразами самой модной обувью для зимних праздников

Редакторы французской версии Vogue назвали самую модную обувь для зимних праздников. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Журналисты посоветовали выбирать для новогоднего торжества балетки, украшенные стразами, пайетками и блестками. Популярности указанных фасонов поспособствовали многие известные бренды, которые включили их в свои коллекции. Среди подобных марок — Chanel, Loewe и Coperni. В то же время им отдали предпочтение такие манекенщицы, как Мариякарла Босконо и Эльза Хоск.

При этом отмечается, что данную обувь можно сочетать с различными нарядами, в том числе с платьями длины макси и мини, брюками и джинсами.

В октябре одному неожиданному сочетанию в одежде предрекли популярность перед Новым годом.