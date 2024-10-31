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15:57, 31 октября 2024Ценности

Одному неожиданному сочетанию в одежде предрекли популярность перед Новым годом

Vogue: комбинация вечерних платьев с парками станет популярной перед Новым годом
Алина Гостева
Алина Гостева (Редактор отдела «Ценности» )

Фото: Zeppelin / Avalon / Legion-Media

Редакторы французской версии Vogue предрекли популярность одному неожиданному сочетанию в одежде. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о комбинации вечерних платьев с объемными парками, оснащенными несколькими карманами, которая станет особенно актуальной перед Новым годом. Отмечается, что подобные образы представили на подиумах в том числе такие известные бренды, как Burberry, Prada и Rabanne.

При этом манекенщицы в рамках дефиле носили данные куртки и платья с остроносыми туфлями на каблуках и плотными колготками, а также с мюлями и сапогами гармошкой на обнаженных ногах.

Ранее амбарную куртку рабочего назвали трендом зимы.

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