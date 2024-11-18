Российских рэперов задержали в США за опасное поведение

Mash: в США задержали российских рэперов Kai Angel и 9mice за нарушение порядка

Полиция США задержала российских рэперов Kai Angel (настоящее имя — Дмитрий Ицков) и 9mice (настоящее имя — Сергей Дмитриев) во время работы над музыкальным проектом в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«В кадре — классическая хип-хоп-эстетика: тачки, стволы, вот это все», — говорится в сообщении. На место съемок клипа приехали представители правоохранительных органов и арестовали музыкантов, уточняет канал. По данным источника, их обвинили в нарушении общественного порядка и потенциально опасном поведении.

По факту случившегося ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в Ереване, Армения, отменили концерт рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф.