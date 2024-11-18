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09:59, 18 ноября 2024Культура

Российских рэперов задержали в США за опасное поведение

Mash: в США задержали российских рэперов Kai Angel и 9mice за нарушение порядка
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Mash

Полиция США задержала российских рэперов Kai Angel (настоящее имя — Дмитрий Ицков) и 9mice (настоящее имя — Сергей Дмитриев) во время работы над музыкальным проектом в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«В кадре — классическая хип-хоп-эстетика: тачки, стволы, вот это все», — говорится в сообщении. На место съемок клипа приехали представители правоохранительных органов и арестовали музыкантов, уточняет канал. По данным источника, их обвинили в нарушении общественного порядка и потенциально опасном поведении.

По факту случившегося ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в Ереване, Армения, отменили концерт рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф.

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