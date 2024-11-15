В Армении отменили концерт Гуфа

Shot: в Ереване отменили концерт находящегося в рехабе рэпера Гуфа

В Ереване, Армения, отменили концерт рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, у артиста было запланировано совместное выступление с Sevak и Xcho, однако он решил закончить курс лечения в реабилитационной клинике и отказаться от концерта. «К концертной деятельности Гуф планирует вернуться 22 ноября. В этот день пройдет его сольный концерт в Москве», — говорится в сообщении.

После этого рэпер будет рассматривать заявки на новогодние корпоративы, пишет канал. Уточняется, что за 45 минут выступления исполнитель просит 6 миллионов рублей.

Ранее был раскрыт срок лечения Гуфа в рехабе.