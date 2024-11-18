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09:12, 18 ноября 2024Силовые структуры

Российский полковник на охоте выстрелил человеку в грудь

Глава угрозыска из Иркутска застрелил мужчину на охоте, перепутав его со зверем
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Начальник управления уголовного розыска по Иркутской области выстрелил в зверя на охоте и случайно ранил человека. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, все произошло утром в субботу, 16 ноября, в районе деревни Баганта. 13 приятелей, среди которых был и 52-летний полковник, отправились в лес, чтобы поохотиться. В какой-то момент силовик выстрелил из своего ружья в сторону ельника, где, по его мнению, находился зверь.

Однако на самом деле на позиции находился 62-летний загонщик, который прибыл на охоту вместе с экс-главой угрозыска. Пуля попала мужчине в грудь, он не выжил.

На место прибыли следователи. В отношении полковника возбуждено уголовное дело, сам он находится под подпиской о невыезде.

Ранее 42-летний житель Байкаловского района Свердловской области принял 18-летнюю студентку за косулю и выстрелил в нее.

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