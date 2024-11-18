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20:06, 18 ноября 2024Экономика

София Ротару продаст подаренную Лужковым квартиру в Москве

София Ротару продаст подаренную Лужковым квартиру в Москве за 65 млн рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица София Ротару выставила на продажу квартиру в Москве. Купить объект можно за 65 миллионов рублей, сообщает «Экспресс газета».

Речь идет о трехкомнатной квартире на Зоологической улице, которую ей помог приобрести экс-мэр столицы Юрий Лужков. По словам бывшего концертного директора певицы Ольги Коняхиной, недвижимость выделили Ротару на льготных условиях, «чуть ли не даром».

Ранее стало известно, сколько певица София Ротару зарабатывала на отеле в Крыму. По словам экс-директора артистки Сергея Лаврова, артистка ничего не получала с гостиничного бизнеса. Все доходы уходили на компенсацию расходов на содержание заведения.

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