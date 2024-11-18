В Великобритании высказались о возможном одобрении ударов Storm Shadow по России

Times: США могут запретить бить Storm Shadow по России после применения ATACMS

Одобрение ударов американскими ракетами ATACMS по целям вглубь территории России не означает автоматическое разрешение на применение британских ракет Storm Shadow. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

Как отметили журналисты, технические характеристики этих ракет отличаются, по этой причине обе ситуации рассматриваются отдельно. США могут запретить бить Storm Shadow по России после применения ATACMS, высказались они.

Издание отметило: британские власти пытаются оказать давление на США с тем, чтобы Вашингтон дал зеленый свет на применение Storm Shadow вглубь российской территории. Несмотря на то, что речь идет о британских ракетах, их использование основано на американских технологиях.

Ранее президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России.