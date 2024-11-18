Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:46, 18 ноября 2024Мир

В Великобритании высказались о возможном одобрении ударов Storm Shadow по России

Times: США могут запретить бить Storm Shadow по России после применения ATACMS
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Одобрение ударов американскими ракетами ATACMS по целям вглубь территории России не означает автоматическое разрешение на применение британских ракет Storm Shadow. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

Как отметили журналисты, технические характеристики этих ракет отличаются, по этой причине обе ситуации рассматриваются отдельно. США могут запретить бить Storm Shadow по России после применения ATACMS, высказались они.

Издание отметило: британские власти пытаются оказать давление на США с тем, чтобы Вашингтон дал зеленый свет на применение Storm Shadow вглубь российской территории. Несмотря на то, что речь идет о британских ракетах, их использование основано на американских технологиях.

Ранее президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Байден впервые разрешил ВСУ бить ракетами ATACMS вглубь территории России. Куда Киев планирует нанести первые удары?

      В Евросоюзе допустили отмену антироссийских санкций

      На шестикратного чемпиона России по футболу совершили нападение

      Американский историк обвинил Байдена в намеренной эскалации между РФ и США

      В Польше задумали передать Украине здание российского консульства

      В Швеции обвинили Байдена в попытке сорвать план Трампа

      Эксперт рассказал о способных перехватить ATACMS российских ЗРС

      Жена Месси вышла в свет в бюстгальтере и шортах

      Протестующие устроили концерт в администрации президента Абхазии

      В Великобритании высказались о возможном одобрении ударов Storm Shadow по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше