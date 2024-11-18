Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:01, 18 ноября 2024Экономика

Российские власти предложили резко поднять один налог

РБК: Минфин предложил поднять налог на прибыль для «Транснефти» с 25 % до 40 %
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Globallookpress.com

Министерство финансов готовит новые изменения в налогообложение, в том числе среди них есть идея повысить ставку налога на прибыль для «Транснефти» до 40 процентов. Об этом со ссылкой на источник, близкий к правительству, пишет РБК.

В настоящее время налог для компании рассчитывается по ставке 20 процентов. В соответствии с законом, принятым в 2024 году, с января ставка должна была вырасти до 25 процентов, как и для всех организаций. Однако поправки, которые вскоре направят в Госдуму, предусматривают более резкий рост.

В соответствии с финансовым отчетом «Транснефти» по РСБУ (российские стандарты бухгалтерской отчетности), за девять месяцев текущего года прибыль компании упала почти в два раза (на 49,1 процента), до 97 миллиардов рублей. В то же время налог на прибыль за этот же период упал на 59,1 процента, до 18,1 миллиарда рублей.

Как отметил партнер МЭФ Вадим Зарипов, действующее законодательство не допускает установку индивидуальной ставки для конкретного налогоплательщика, но ее можно установить для определенных категорий. В этом случае речь может пойти об «организации — собственнике магистральной системы нефтепроводов», под которую попадает только «Транснефть». В самой компании от комментариев отказались.

Ранее сообщалось, что по итогам октября нефтегазовые доходы России составили 1,212 триллиона рублей, что на 17,6 миллиарда меньше ожидаемого месяц назад размера.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ массово атаковали Подмосковье и другие регионы России

      Ученый назвал способных захватить Землю после исчезновения людей животных

      Объекты инфраструктуры повреждены в Днепропетровской области

      Беременная Жизель Бюндхен вышла в свет в облегающем платье

      Малышева призвала россиян не ходить к психологам при депрессии

      Ряд российских регионов останутся без снега

      Россиянка описала популярный город Европы фразой «вода в каналах реально воняет»

      Предсказан конец света в сфере данных

      Маск и бизнесмен Рамасвами захотели закрыть несколько агентств США

      Трамп назвал имбецилами ответственных за разрешение ВСУ ударов вглубь России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше