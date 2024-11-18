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12:30, 18 ноября 2024Бывший СССР

В Кремле раскритиковали идею заморозки конфликта по линии фронта

Песков: заморозка конфликта по линии боестолкновения неприемлема для России
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Для России неприемлема заморозка конфликта на Украине по линии боестолкновения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Так он прокомментировал сообщения об инициативе президента Турции Реджепа Эрдогана представить на саммите G20 в Бразилии предложение по заморозке конфликта по линии фронта. Песков подчеркнул, что сформулированные президентом России Владимиром Путиным условия прекращения боевых действий полностью сохраняют свою актуальность.

Ранее стало известно, что Эрдоган представит мирный план по Украине на саммите G20. Уточняется, что он видит приостановку кризиса по нынешней линии фронта.

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