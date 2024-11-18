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07:44, 18 ноября 2024Мир

Эрдоган представит мирный план по Украине на саммите G20

Bloomberg: Эрдоган предложит заморозить конфликт на Украине по линиям фронта
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСаммит G20
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган . Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен представить на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии в понедельник, 18 ноября, свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что на встрече лидеров G20 Эрдоган предложит заморозить конфликт на Украине. В частности, он видит приостановку кризиса по нынешним линиям фронта.

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Ранее Эрдоган заявил, что Турция рассчитывает преодолеть кризис вокруг Украины при сотрудничестве с новой администрацией в Белом доме. «Наши ожидания от нашего союзника США известны», — отметил он.

По словам Эрдогана, у президента России Владимира Путина есть оформленное стремление к прекращению огня на Украине. Это также подтвердили глава МИД Турции Хакан Фидан и его российский коллега Сергей Лавров на встрече в Стамбуле.

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