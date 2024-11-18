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14:55, 18 ноября 2024Интернет и СМИ

В МИД России прокомментировали гибель журналистки из-за атаки ВСУ в Курске

Захарова: гибель журналистки Кузнецовой показывает сущность режима Зеленского
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала гибель главного редактора «Народной газеты» Юлии Кузнецовой из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курске. Ее комментарий доступен на сайте ведомства.

Захарова назвала случившееся хладнокровным убийством и заявила, что подобные действия со стороны ВСУ показывают сущность политического режима Владимира Зеленского. Дипломат напомнила, что в 2024 году жертвами атак со стороны украинской армии стали несколько российских военкоров.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Ю.Н. Кузнецовой, которая погибла, выполняя свой профессиональный долг», — также говорится в сообщении.

17 ноября губернатор Курской области Алексей Смирнов рассказал, что Кузнецова погибла в результате атаки ВСУ. По его информации, главный редактор «Народной газеты» вывозила архивные дела редакции. По легковой машине, в которой ехала журналистка, ударил украинской беспилотник. Кузнецовой было 34 года.

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