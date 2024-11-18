В России бывшего главу отделения полиции осудили за взятки от лесозаготовителей

Красноярский суд дал 10,5 года экс-главе отделения полиции за миллионные взятки

Суд приговорил к 10,5 года колонии строгого режима бывшего начальника отделения полиции в Нижнеингашском районе за получение миллионных взяток от лесозаготовителей. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главка Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

Мужчину признали виновным по части 6 статьи 290 («Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере») и пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ. Его также лишили звания «майор полиции» и обязали выплатить штраф в размере шести миллионов рублей.

На имущество экс-главы отделения полиции общей стоимостью 5,7 миллиона рублей наложен арест.

Судом установлено, что в период с 1 июня 2020 года по 3 января 2023-го осужденный, являясь должностным лицом, неоднократно получал взятки от знакомых лесозаготовителей лично и через посредника. Всего он успел получить около 2,15 миллиона рублей, за которые обещал предоставлять информацию о датах проверок лесозаготовителей со стороны органов внутренних дел.

Ранее в Калининградской области осудили бывшего главу администрации Славского округа за взятку.