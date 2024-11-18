Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:44, 18 ноября 2024Силовые структуры

В России бывшего главу отделения полиции осудили за взятки от лесозаготовителей

Красноярский суд дал 10,5 года экс-главе отделения полиции за миллионные взятки
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Viktor Lisitsyn / Globallookpress.com

Суд приговорил к 10,5 года колонии строгого режима бывшего начальника отделения полиции в Нижнеингашском районе за получение миллионных взяток от лесозаготовителей. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главка Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

Мужчину признали виновным по части 6 статьи 290 («Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере») и пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ. Его также лишили звания «майор полиции» и обязали выплатить штраф в размере шести миллионов рублей.

На имущество экс-главы отделения полиции общей стоимостью 5,7 миллиона рублей наложен арест.

Судом установлено, что в период с 1 июня 2020 года по 3 января 2023-го осужденный, являясь должностным лицом, неоднократно получал взятки от знакомых лесозаготовителей лично и через посредника. Всего он успел получить около 2,15 миллиона рублей, за которые обещал предоставлять информацию о датах проверок лесозаготовителей со стороны органов внутренних дел.

Ранее в Калининградской области осудили бывшего главу администрации Славского округа за взятку.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ массово атаковали Подмосковье и другие регионы России

      Ученый назвал способных захватить Землю после исчезновения людей животных

      Объекты инфраструктуры повреждены в Днепропетровской области

      Беременная Жизель Бюндхен вышла в свет в облегающем платье

      Малышева призвала россиян не ходить к психологам при депрессии

      Ряд российских регионов останутся без снега

      Россиянка описала популярный город Европы фразой «вода в каналах реально воняет»

      Предсказан конец света в сфере данных

      Маск и бизнесмен Рамасвами захотели закрыть несколько агентств США

      Трамп назвал имбецилами ответственных за разрешение ВСУ ударов вглубь России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше