В России предложили увеличить штрафы за нарушение ПДД

«Ведомости»: с 1 января 2025 года в РФ могут увеличить штрафы за нарушение ПДД

В России с 1 января 2025 года могут увеличить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Соответствующее предложение о внесении поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) внесло правительство РФ, сообщают «Ведомости».

Так, штраф за непристегнутый ремень безопасности повысят с 1000 до 1500 рублей. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения с нарушителей будут взыскивать 45000 рублей вместо 30000, аналогичные изменения коснутся штрафа за отказ от медицинского освидетельствования.

Кроме того, предлагается увеличить штрафы за превышение скорости и несоблюдение требований дорожных знаков. Сейчас они составляют 500-5000 рублей, предлагается повысить их до 750-7500 рублей. Максимальные суммы взыскания предполагаются для Москвы и Санкт-Петербурга.

В проекте оговариваются штрафы за причинение легкого и среднего вреда здоровью, они вырастут до 3700-7500 рублей в первом случае и до 15000-30000 рублей во втором с текущих 2500-5000 и 10000-20000 рублей соответственно.

Также предлагается изменить условия оплаты штрафов. Водители смогут уплачивать 75 процентов штрафа в течение 30 дней. Сейчас им доступна возможность оплатить 50 процентов взыскания за 20 дней.

В июле стало известно, что российских водителей могут начать штрафовать за езду без страховки ОСАГО, причем штрафы могут выписывать ежедневно.

