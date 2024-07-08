Названо влекущее за собой ежедневные штрафы нарушение ПДД

Юрист Яковлева: водителей в России могут штрафовать ежедневно за езду без ОСАГО

Российских водителей могут начать штрафовать за езду без страховки ОСАГО, причем штрафы могут выписывать ежедневно. Влекущее за собой такие последствия нарушение ПДД назвала в беседе с агентством «Прайм» директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.

Вероятно система распозначания будет использовать дорожные камеры для отслеживания машин, на которых передвигаются без действующей страховки. Камеры отсканируют госномера и отправят на проверку в базы данных, чтобы определить действителность ОСАГО. Штраф в случае отсутствия страховки начислится автоматически.

По словам юриста, ежедневные штрафы приведут к значительним финансовым затратам автомобилистов — по предварительной информации, сумма сможет достигать 25 тысяч рублей в месяц.

Госдума планирует рассмотреть и утвердить инициативу в начале августа — изменения вступят в силу в кратчайшие сроки, считает Яковлева. Она посоветовала водителям проверять срок годности их страховых полисов на авто и обновлять их своевременно.

Автомобилисты могут настроить уведомления от страховой и банковских приложений, чтобы не пропустить число, когда необходимо обновить страховку. Также стоит держать при себе в поездках копию полиса на случай, если в системе возникла ошибка и она некорректно считала сроки действия страховки — тогда будет доказательство для обжалования штрафа.

На случай получения штрафа по ошибке юрист рекомендовала подготовить нужные документы (страховой полис, квитанции об оплате и прочие) и обратиться в соответствующие органы для уточнения данных.

Ранее стало известно, что в России усложнили получение автокредитов. С 1 июля начали действовать повышенные надбавки к коэффициентам риска по автокредитам — они распространятся на заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), которые уже отдают на обслуживание занятых средств более половины своих ежемесячных доходов.