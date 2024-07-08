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05:59, 8 июля 2024Россия

Названо влекущее за собой ежедневные штрафы нарушение ПДД

Юрист Яковлева: водителей в России могут штрафовать ежедневно за езду без ОСАГО
СюжетОСАГО

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Российских водителей могут начать штрафовать за езду без страховки ОСАГО, причем штрафы могут выписывать ежедневно. Влекущее за собой такие последствия нарушение ПДД назвала в беседе с агентством «Прайм» директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.

Вероятно система распозначания будет использовать дорожные камеры для отслеживания машин, на которых передвигаются без действующей страховки. Камеры отсканируют госномера и отправят на проверку в базы данных, чтобы определить действителность ОСАГО. Штраф в случае отсутствия страховки начислится автоматически.

По словам юриста, ежедневные штрафы приведут к значительним финансовым затратам автомобилистов — по предварительной информации, сумма сможет достигать 25 тысяч рублей в месяц.

Госдума планирует рассмотреть и утвердить инициативу в начале августа — изменения вступят в силу в кратчайшие сроки, считает Яковлева. Она посоветовала водителям проверять срок годности их страховых полисов на авто и обновлять их своевременно.

Автомобилисты могут настроить уведомления от страховой и банковских приложений, чтобы не пропустить число, когда необходимо обновить страховку. Также стоит держать при себе в поездках копию полиса на случай, если в системе возникла ошибка и она некорректно считала сроки действия страховки — тогда будет доказательство для обжалования штрафа.

На случай получения штрафа по ошибке юрист рекомендовала подготовить нужные документы (страховой полис, квитанции об оплате и прочие) и обратиться в соответствующие органы для уточнения данных.

Ранее стало известно, что в России усложнили получение автокредитов. С 1 июля начали действовать повышенные надбавки к коэффициентам риска по автокредитам — они распространятся на заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), которые уже отдают на обслуживание занятых средств более половины своих ежемесячных доходов.

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      Александра Синицына
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