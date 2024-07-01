В России усложнили получение автокредитов

В РФ вступили в силу повышенные надбавки к коэффициентам риска по автокредитам

В России с 1 июля начали действовать повышенные надбавки к коэффициентам риска по автокредитам. Соответствующее решение принял в апреле Центробанк.

Таким образом, чем более закредитованным является потенциальный клиент, тем больший запас капитала потребуется банку для одобрения кредита. Усложняющие получение автокредитов надбавки распространятся на заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), которые уже отдают на обслуживание занятых средств более половины своих ежемесячных доходов.

«Мера направлена на ограничение долговой нагрузки граждан, накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам»,— прокомментировали тему в ЦБ.

На фоне вступления в силу данного решения дилеры ожидают сокращения авторынка на 8–10 процентов, при том что ставки по кредитам на машины с пробегом достигнут 22–27 процентов, а на новые авто — 19-24 процентов, писали «Известия». По словам экономиста Михаила Беляева, снижение цен на фоне нововведений является маловероятным, а из-за удорожания автокредитов «приобретение транспортного средства для обычных людей станет еще более затруднительным».

Как сообщалось ранее, российские банки стараются улучшить качество автокредитов, на фоне чего их стали реже выдавать с первоначальным взносом менее чем в 10 процентов. В марте выдача сократилась до 32,1 процента от общего объема, что является минимумом с весны 2020 года.