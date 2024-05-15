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10:17, 15 мая 2024Экономика

В России стали реже выдавать один вид автокредитов

Выдача автокредитов с низким первоначальным взносом сократилась в РФ до 32,1 %

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российские банки стараются улучшить качество автокредитов на фоне чего стали реже выдавать их с первоначальным взносом менее чем в 10 процентов. В марте выдача сократилась до 32,1 процента от общего объема, пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Скоринг бюро». По словам гендиректора организации Олега Лагуткина, участники рынка использовали соответствующие инструменты, поскольку с сентября прошлого года наблюдается «определенный рост уровня риска автокредитов».

В материале отмечается, что речь идет о минимальном значении показателя с весны 2020 года. За первый квартал 2024-го доля этого вида автокредитов упала на 4,4 процентного пункта, в то время как в прошлом году в отдельные месяцы она превышала 40 процентов.

При этом исследователи обратили внимание, что на займы с первоначальным взносом выше 20 процентов в марте пришлись максимальные с начала пандемии 44,8 процента.

В начале 2024 года россияне набрали автокредитов почти на 273 миллиарда рублей. По данным НБКИ, в феврале суммарное число выданных в стране автокредитов достигло рекордной за три года отметки более чем в 104 тысячи займов.

Как предупреждают эксперты, число отказов в выдаче займов наличными и кредитов на покупку автомобиля может в ближайшее время вырасти в России до 70 процентов из-за решения ЦБ увеличить с 1 июля надбавки к коэффициентам риска.

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      Дмитрий Воронин
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