Россиян предупредили о снижении доступности кредитов из-за решения ЦБ

Эксперт Мехтиев: число отказов по кредитам в России может вырасти до 70 %

Число отказов в выдаче займов наличными и кредитов на покупку автомобиля в России может вырасти до 70 процентов.

О снижении доступности кредитования предупредил основатель сервиса «Кредчек», член Наблюдательного Совета Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев, его цитирует «Прайм».

Банки станут чаще отказывать россиянам в выдаче средств из-за решения ЦБ: с 1 июля регулятор увеличит надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам и впервые установит надбавки по автокредитам. Такое решение продиктовано борьбой с ростом долговой нагрузки, непосильной для некоторых россиян.

«Если сейчас в среднем отказывают 50 процентов входящего трафика заявок, то с введением надбавок вместе с другими действующими мерами уровень отказов может вырасти и достичь в первые месяцы уровня в 65-70 процентов», — пояснил эксперт.

По данным ЦБ, в январе-октябре 2023 года суммарный объем займов россиян достиг рекордного уровня в 34,8 триллиона рублей, увеличившись на 6 триллионов. На этом фоне показатель закредитованности граждан оказался максимальным как минимум с 2015 года.

На 1 марта 2024 года уровень одобрения заявок по микрозаймам до зарплаты (PDL) для новых клиентов составил 19 процентов, для повторных — 84 процента. Об увеличении доли отказов россиянам в подобных продуктах сообщили аналитики СРО «МиР». Для долгосрочных займов (IL), доля одобрений заявок новых клиентов составила 23 процента, повторных — 71 процент.