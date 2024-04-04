Россияне стали брать вдвое больше автокредитов

НБКИ: за январь-февраль 2024 года россияне набрали автокредитов

В январе-феврале 2024 года россияне набрали автокредитов почти на 273 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщает «Российская газета».

В январе россияне оформили кредитов на 118, а в феврале — на 154,7 миллиарда рублей. Средний размер займа увеличился с 1,23 до 1,5 миллиона рублей по сравнению с прошлогодними показателями. Объемы выдачи автокредитов стали вдвое больше в условиях высоких ставок из-за эффекта низкой базы из-за дефицита новых автомобилей, заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Рост покупок автомобилей в кредит обеспечила постепенная адаптация к высоким ценам и желанием обновить машину, отметили в рейтинговом агентстве «Эксперт РА». Во многом на тенденцию повлияла поддержка дилеров со стороны производителей — на протяжении года на рынке действовали различные акции, субсидированные кредиты и скидки от автоконцернов, что привело к росту продаж, добавил замгендиректора АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

Как ранее сообщали в НБКИ, по итогам февраля суммарное число выданных в России автокредитов достигло рекордной за три года отметки более чем в 104 тысячи займов. До этого столь рекордные показатели фиксировали в апреле 2021 года. За месяц объем выдачи займов увеличился на 29,1 процента.

В Центробанке уже задумались над охлаждением выдачи кредитов на сумму от миллиона рублей. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, между оформлением договора и выдачей денег необходим какой-то зазор, и его размер нужно обсуждать. «Нужно распространить ту норму, которая еще не заработала, заработает в июле — период охлаждения — и на крупные кредиты», — пояснила она.

