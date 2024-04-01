Россияне стали чаще покупать автомобили в кредит

ОКБ: объем выдачи автокредитов в России вырос за год на 135 %

В 2024 году россияне стали чаще покупать машины в кредит. Об этом со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) сообщает Autonews.

В феврале 2024 года было оформлено 80,43 тысячи автокредитов на 124,61 миллиарда рублей. Объемы выдач новых займов на приобретение автомобиля в денежном выражении выросли на 39 процентов за месяц и на 135 процентов — за 12 месяцев. В количественном выражении выдача кредитов увеличилась на 35 процентов за месяц и на 99 процентов — за год.

Средний чек кредита на покупку автомобиля за месяц увеличился на три процента, с 1,50 до 1,55 миллиона рублей. За год показатель вырос на 18 процентов, с 1,31 млн до 1,55 миллиона рублей.

Лидерами по объему выдачи займов стали Москва (6,63 тысячи договоров на 13,71 миллиарда рублей), Московская обл. — 6,11 тысячи договоров на 11,43 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (4,54 тысячи договоров на 8,27 миллиарда рублей), Краснодарский край (3,88 тысячи договоров на 6,31 миллиарда рублей) и Татарстан — 4,04 тысячи договоров на 5,84 миллиарда рублей).

По итогам февраля суммарное число выданных в России автокредитов достигло рекордной за три года отметки более чем в 104 тысячи займов. До этого столь высокие показатели фиксировались в апреле 2021 года. В сравнении с январским показателем объем выдачи займов увеличился на 29,1 процента.

