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10:34, 18 ноября 2024Россия

В России семья с четырьмя детьми отравилась угарным газом

В Нижегородской области семья с четырьмя детьми отравилась угарным газом
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Нижегородской области семья с четырьмя детьми отравилась угарным газом. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

ЧП произошло в Кстовском округе региона. Пострадавшим детям от 9 до 17 лет. Их вместе с родителями госпитализировали.

По данным канала, к отравлению привела неисправность вентиляции. Из-за этого угарный газ скопился в доме.

Ранее в Рязани семья из троих человек отравилась неизвестным веществом. Согласно предварительным данным, речь идет о бытовом газе. Вероятной причиной происшествия также стала неисправная вытяжка.

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