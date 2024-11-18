В России семья с четырьмя детьми отравилась угарным газом

В Нижегородской области семья с четырьмя детьми отравилась угарным газом

В Нижегородской области семья с четырьмя детьми отравилась угарным газом. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

ЧП произошло в Кстовском округе региона. Пострадавшим детям от 9 до 17 лет. Их вместе с родителями госпитализировали.

По данным канала, к отравлению привела неисправность вентиляции. Из-за этого угарный газ скопился в доме.

Ранее в Рязани семья из троих человек отравилась неизвестным веществом. Согласно предварительным данным, речь идет о бытовом газе. Вероятной причиной происшествия также стала неисправная вытяжка.