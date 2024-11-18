Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:28, 18 ноября 2024Экономика

В России установили рекорд по свалкам

FinExpertiza: число нелегальных свалок в России достигло рекордного минимума
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В 2023 году число незаконных свалок в России сократилось на 17 процентов и достигло 10,3 тысячи — минимума за пятилетнюю историю мониторинга. Об установленном в этой области рекорде сообщают аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza в своем исследовании на основе данных Росприроднадзора, пишут «Ведомости».

По словам специалистов, количество свалок уменьшается второй год подряд. Максимальное число нелегальных полигонов было зафиксировано в 2021 году — тогда их было около 15,5 тысячи. Перелом тренда случился в 2022 году, когда начали ускоренно ликвидировать незаконные мусорные объекты. Тенденция продолжилась и в 2023-м, когда на 14 тысяч найденных новых свалок пришлось 16,2 тысячи устраненных.

Хуже всего дела со скоплениями отходов обстоят в Астраханской области. По итогам 2023 года в регионе зафиксировано 977 объектов стихийного размещения отходов — за год число таких свалок увеличилось в 1,5 раза. Среди лидеров по числу свалок также оказались Бурятия (853 свалки), Оренбургская область (793), Башкирия (418), Краснодарский край (381), Новосибирская (306) и Томская (304) области.

Материалы по теме:
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов. Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов.Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
31 октября 2024
Засухи и ураганы уничтожают мировой урожай апельсинов. Смогут ли россияне купить любимый сок на праздники?
Засухи и ураганы уничтожают мировой урожай апельсинов.Смогут ли россияне купить любимый сок на праздники?
13 ноября 2024

«Безусловно, количество нелегальных свалок является значимым показателем, напрямую влияющим на комфортность среды и качество жизни в регионе. Однако важна и эффективность ведущейся в каждом субъекте работы по устранению последствий неэкологичного поведения», — пояснила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Наибольшие успехи в борьбе с нелегальными полигонами сделала Челябинская область — там за год устранили 78 процентов всех незаконных мусорных объектов. Хорошие результаты были также у Башкирии и Красноярского края — там за год ликвидирована примерно каждая вторая незаконная свалка. Примерно каждая третья свалка была устранена в Томской области, Республике Коми и Камчатском крае, рассказали аналитики.

Ранее ученые рассказали, что с 2000 по 2020 годы выбросы метана на планете выросли на 12 процентов. Главной причиной увеличения эмиссии стала деятельность человека.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле объяснили опасность ударов ВСУ вглубь России. Какие последствия решения Байдена видят в Москве?

      Удар по Кременчугской ГЭС попал на видео

      Российский город атаковали украинские беспилотники

      Россиянкам перечислили трендовые модели зимней обуви

      Врач назвал самые опасные для мужчин продукты с холестерином

      Байден разрешил Украине бить вглубь России. Что об этом думают в мире?

      Украина одновременно атаковала два российских региона

      В Крыму арестовали имущество родни организовавшего теракты командира спецназа ВСУ

      Индия рекордно увеличила поставки смартфонов

      В Москве около полусотни детей отравились водой из кулера в школе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше