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20:31, 18 ноября 2024Силовые структуры

В российском городе мужчина напал на фельдшера в приемном покое больницы

Мужчина напал на фельдшера в приемном покое больницы в Петербурге
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Санкт-Петербурге мужчина напал на 34-летнего фельдшера в приемном покое больницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке Росгвардии.

По данным ведомства, в ночь на 16 ноября два наряда вневедомственной охраны приехали по сигналу тревожной сигнализации в больницу на Литейном проспекте. Там гражданин напал на медработницу в приемном покое: он схватил женщину за шею и стал душить. Она упала на пол, теряя сознание, и ударилась головой.

Нападавшего задержали и доставили в полицию. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и другие травмы.

Ранее в больнице Новороссийска пациентка напала на фельдшера скорой, когда тот оказывал ей помощь, и избила его до сотрясения мозга.

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