В России пациентка избила фельдшера в больнице до сотрясения мозга

В больнице Новороссийска пациентка напала на фельдшера скорой, когда тот оказывал ей помощь, и избила его до сотрясения мозга. Об этом сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в Telegram-канале.
«Во время оказания необходимой помощи пациентка накинулась на фельдшера скорой помощи, а затем ударила ее по лицу. В результате у медработника диагностировано сотрясение мозга, потребовалась госпитализация», — сообщил министр.
Он добавил, что после случившегося сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Филиппов назвал подобное отношение к медицинским работникам недопустимым и подчеркнул, что специалисты заслуживают уважения.
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