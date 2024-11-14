Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:15, 14 ноября 2024Россия

В России пациентка избила фельдшера в больнице до сотрясения мозга

В Новороссийске пациентка избила оказывавшего ей помощь фельдшера до сотрясения
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В больнице Новороссийска пациентка напала на фельдшера скорой, когда тот оказывал ей помощь, и избила его до сотрясения мозга. Об этом сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в Telegram-канале.

«Во время оказания необходимой помощи пациентка накинулась на фельдшера скорой помощи, а затем ударила ее по лицу. В результате у медработника диагностировано сотрясение мозга, потребовалась госпитализация», — сообщил министр.

Он добавил, что после случившегося сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Филиппов назвал подобное отношение к медицинским работникам недопустимым и подчеркнул, что специалисты заслуживают уважения.

Ранее в Москве женщина избила медиков из-за просьбы, обращенной к ее дочери. Врач попросил десятилетнюю дочь женщины постелить себе простынь для проведения ультразвукового исследования. Матери слова врача показались ущемляющими права ребенка.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Глава района в Курской области похвасталась медалью на встрече с гражданами. Ее освистали, а потом уволили

      «Калашников» начал поставки гражданских беспилотников

      Обвиняемому по делу о взятке экс-главе района российского города назначили наказание

      Россияне назвали необходимую для начала новой жизни сумму

      Мужчину осудили за расправу над беременной россиянкой на глазах у маленькой дочери

      Российского студента задержали за попытку вступить в РДК

      Российскому учителю прострелили ногу из-за коров

      Подрыв плотины в Курахово ухудшил ротацию ВСУ

      Нейросеть от Google устала выполнять задания пользователя и попросила его умереть

      В Москве изрисовали памятник Ахмату Кадырову

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше