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13:06, 18 ноября 2024Силовые структуры

В российском регионе задержание силовиками членов экстремистской ячейки попало на видео

В Иркутской области полицейские задержали членов экстремистской организации
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Иркутской области полицейские задержали организатора и членов экстремистской ячейки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России по Иркутской области и предоставили оперативное видео.

На кадрах видно, как сотрудники полиции заходят в квартиры и дом участников организации и производят задержание. Один из задержанных рассказывает, что помогает своим друзьям, которые находятся в СИЗО-5 города Тулун. При проведении обысков были обнаружены тюремные нарды, запрещенная переписка, 2 ноутбука, банковские и 23 сим-карты, а также оружие. Затем задержанных доставляют в отдел полиции.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») УК РФ.

Ранее сообщалось, что смотрящего за российским городом арестовали за пропаганду криминальных идей у подростков.

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