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11:31, 18 ноября 2024Силовые структуры

Смотрящего за российским городом арестовали за пропаганду криминальных идей у подростков

В Иркутской области арестовали криминального авторитета из города Тулуна
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Иркутской области арестовали и отправили в СИЗО россиянина, пропагандировавшего среди подростков криминальную идеологию запрещенной в России экстремистской организации. Об этом в понедельник, 18 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Светлана Павикова.

По данным следствия, с января 2022 года имевший обширные связи в криминальной сфере мужчина проводил среди склонных к преступлениям подростков беседы, в который разъяснял понятия и суть криминальной идеологии. По информации местного МВД, 33-летний задержанный мужчина имел в преступном мире статус «смотрящего за городом Тулун».
 
Следователями проводятся необходимые следственные действия. В жилищах фигуранта и предполагаемых соучастников проведены обыски.

21 октября сообщалось, что Алтайский краевой суд приговорил Андрея Ткаченко, наиболее известного как Ткач Няганьский, к 18 годам колонии строгого режима за организацию преступного сообщества.

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