Вора в законе осудили в России за организацию преступного сообщества

На Алтае вору в законе Няганьскому дали 18 лет за организацию преступной группы

Алтайский краевой суд приговорил Андрея Ткаченко, наиболее известного как Ткач Няганьский, к 18 годам колонии строгого режима за организацию преступного сообщества. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов по региону.

По данным суда, в мае 2016 года 44-летний Ткаченко, занимающий высшее положение в преступной иерархии, организовал группу, которая занималась вымогательством денег у предпринимателей, кражей грузов из поездов, угонами и мошенничествами. Кроме организатора в сообщество входили семь ближайших к нему участников, а также четверо человек, которые периодически привлеклись к преступлениям.

Няганьскому и остальным в зависимости от роли были предъявлены обвинения по статьям 210 («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)»), 159 («Мошенничество»), 163 («Вымогательство»), 158 («Кража») и 166 («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения») УК РФ. Суд над ними начался в сентябре 2018 года, однако дело было направлено на дополнительное расследование и вновь возвращено к рассмотрению в марте 2022 года.

Семерым сообщникам Ткаченко назначили сроки от 11 до 17 лет лишения свободы.

Няганьский являлся смотрящим за городом Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе. В 2017 году его задержали в Москве и доставили под конвоем на Алтай.

Ранее сообщалось, что двух высокопоставленных российских полицейских поймали за организацией незаконной миграции.

