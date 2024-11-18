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22:55, 18 ноября 2024Мир

В Словакии предупредили о втягивании НАТО в конфликт с Россией

Глава МВД Словакии: удары Киева вглубь России могут втянуть НАТО в конфликт
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Разрешение США на ракетные удары Украины вглубь России приведут к эскалации конфликта и втягиванию НАТО в противостояние с РФ. С соответствующим предупреждением на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) выступил глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток.

По его словам, новости об использовании американских, британских и французских ракет для ударов по российской территории являются «очень опасными».

«Резко отвергаю этот шаг наших союзников и считаю его опасным не только для Украины, но и для Словакии в виде возможного втягивания стран НАТО в конфликт с Россией и повторного отдаления переговоров о мире для украинского народа», — сказал политик.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что разрешение наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием приведет к резкой эскалации конфликта. Он подчеркнул, что единственной целью подобной меры являются попытки сорвать мирные переговоры.

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