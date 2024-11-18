В ВСУ назвали цель высадки на левом берегу Днепра

«Украинская правда»: целью высадки ВСУ на левом берегу Днепра был выход на Крым

Задачей максимум операции по высадке военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левом берегу Днепра был выход на Крым, к перекопскому перешейку. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на собеседников в командовании 36-й бригады ВСУ и оборонном комитете Верховной Рады.

Сообщается, что для выполнения задачи морпехам нужно было преодолеть расстояние 80 километров вглубь территории, которая на тот момент уже полтора года находилась под контролем российских подразделений.

«Конечная задача была — космос: выход на Крым. Нам говорили, что нужно проломить только переднюю линию, которая проходит по ближайшим к побережью населенным пунктам — от Корсунки и до Олешек. А второго эшелона нет. То есть, что они все в одну полосу растянуты», — сказал военный из командования 36-й бригады.

Он добавил, что вторая задача была более приземленной — расширить херсонский фронт и оттянуть на него силы противника из Запорожского направления и Донбасса.

В августе губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что военные ВСУ прекратили попытки высадиться на левом берегу Днепра в районе сел Крынки и Днепряны. При этом он отметил, что они продолжили терроризировать мирное население.