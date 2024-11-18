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03:19, 18 ноября 2024Мир

Во Франции фермеры заблокировали шоссе в знак протеста против сделки ЕС

Фермеры заблокировали шоссе около Парижа из-за соглашения по торговле с МЕРКОСУР
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Фермеры недалеко от Парижа заблокировали часть шоссе, протестуя против соглашения о свободной торговле между Европейским союзом (ЕС) и МЕРКОСУР. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в ночь на понедельник, 18 ноября, около десятка тракторов прибыли на шоссе в юго-западном направлении от Парижа. В 10 километрах от столицы фермеры заблокировали часть автострады в знак протеста против торгового соглашения.

«Мы здесь, чтобы выразить протест против соглашения с МЕРКОСУР, которое будет настоящей катастрофой для фермеров и для потребителей», — рассказал один из протестующих. По его словам, из-за сделки больше не будет возможности отследить качество продукции.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон обещал оказать фермерам финансовую поддержку и добиться, чтобы ЕС не заключал представляющие для них угрозу торговые сделки. Однако, как пишет Spectator, в реальности соглашение с МЕРКОСУР нанесет серьезный ущерб государству.

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