Во Франции фермеры заблокировали шоссе в знак протеста против сделки ЕС

Фермеры заблокировали шоссе около Парижа из-за соглашения по торговле с МЕРКОСУР

Фермеры недалеко от Парижа заблокировали часть шоссе, протестуя против соглашения о свободной торговле между Европейским союзом (ЕС) и МЕРКОСУР. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в ночь на понедельник, 18 ноября, около десятка тракторов прибыли на шоссе в юго-западном направлении от Парижа. В 10 километрах от столицы фермеры заблокировали часть автострады в знак протеста против торгового соглашения.

«Мы здесь, чтобы выразить протест против соглашения с МЕРКОСУР, которое будет настоящей катастрофой для фермеров и для потребителей», — рассказал один из протестующих. По его словам, из-за сделки больше не будет возможности отследить качество продукции.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон обещал оказать фермерам финансовую поддержку и добиться, чтобы ЕС не заключал представляющие для них угрозу торговые сделки. Однако, как пишет Spectator, в реальности соглашение с МЕРКОСУР нанесет серьезный ущерб государству.