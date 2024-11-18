Вымогавший биткоины у россиян мужчина подорвал офис нотариуса и получил срок

В Симферополе суд дал 8,5 года жителю по делу о взрыве у здания офиса нотариуса

Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил жителя к 8,5 года колонии строгого режима по делу о взрыве у здания офиса нотариуса и вымогательстве биткоинов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Республики Крым.

Следствие и суд установили, что в 2023 году мужчина вымогал у жителя города и нотариуса биткоины в размере 58 миллионов рублей. Он отправлял людям письма, в том числе одно из них было оставлено возле офиса нотариуса.

Позже он изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ) и установил его под водосточной трубой возле здания, в котором был кабинет нотариуса. В действие СВУ мужчина привел дистанционно. В результате взрыва никто не пострадал.

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