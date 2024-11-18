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10:08, 18 ноября 2024Силовые структуры

ФСБ раскрыла цели готовившего серию терактов россиянина

ФСБ: агент СБУ планировал взорвать отдел полиции и две энергетические фирмы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Россиянин готовил теракты в Белгородской, Брянской и Тульской областях по заданию Киева

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Украинский агент, задержанный силовиками за подготовку серии терактов в трех регионах России, изготавливал самодельные взрывные устройства (СВУ) для подрыва отдела полиции и Дома офицеров в Белгороде, офисов двух энергетических фирм в Брянске, а также газораспределительной подстанции в Туле. Такие цели раскрывает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

СВУ передавались через тайники другим агентам Службы безопасности Украины (СБУ). Все указанные теракты были предотвращены сотрудниками правоохранительных органов.

Злоумышленник является гражданином России. Он был задержан на территории Калужской области.

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