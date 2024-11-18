ФСБ раскрыла цели готовившего серию терактов россиянина

ФСБ: агент СБУ планировал взорвать отдел полиции и две энергетические фирмы

Россиянин готовил теракты в Белгородской, Брянской и Тульской областях по заданию Киева

Начало событий в новости Россиянин готовил теракты в Белгородской, Брянской и Тульской областях по заданию Киева

Украинский агент, задержанный силовиками за подготовку серии терактов в трех регионах России, изготавливал самодельные взрывные устройства (СВУ) для подрыва отдела полиции и Дома офицеров в Белгороде, офисов двух энергетических фирм в Брянске, а также газораспределительной подстанции в Туле. Такие цели раскрывает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

СВУ передавались через тайники другим агентам Службы безопасности Украины (СБУ). Все указанные теракты были предотвращены сотрудниками правоохранительных органов.

Злоумышленник является гражданином России. Он был задержан на территории Калужской области.