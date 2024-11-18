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10:26, 18 ноября 2024Силовые структуры

Задержанные за подготовку терактов в трех регионах России признались в работе на Украину

Семь задержанных за подготовку терактов в РФ признались, что их завербовала СБУ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости ФСБ раскрыла цели готовившего серию терактов россиянина

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Россиянин, готовивший теракты в трех регионах России, и шесть его подельников признались, что были завербованы Службой безопасности Украины (СБУ) за денежное вознаграждение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Во время допроса один из задержанных пояснил, что был завербовал украинскими спецслужбами в 2023 году. По их указанию он изготавливал самодельные взрывные устройства (СВУ) для осуществления терактов на территории РФ – за свои действия он получал деньги.

Последним заданием было изготовить СВУ и заложить его под газовую трубу, координаты которой ему передали кураторы. Там его и задержали сотрудники ФСБ.

Его пособники, в свою очередь, признались, что были завербованы СБУ для подготовки терактов, в том числе — в отделе полиции.

Всего сотрудниками ФСБ по подозрению в подготовке терактов были задержаны семь граждан России. В ходе обысков у одного из них было найдено СВУ весом 4,8 килограмма, изготовленное на основе аммонала.

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