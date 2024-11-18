Россиянин готовил теракты в Белгородской, Брянской и Тульской областях по заданию Киева

ФСБ: россиянин готовил теракты в Белгородской, Брянской и Тульской областях

Сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов в трех регионах России, которые готовились по заданию Киева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российскую спецслужбу.

В Калужской области задержан гражданин России за подготовку общественно опасных преступлений в Белгородской, Брянской и Тульской областях. Мужчина изготовил самодельные взрывные устройства, которые через тайники были переданы другим украинским агентам для подрывов в отделе полиции и Доме офицеров в Белгороде, в Брянске планировались теракты в офисах двух энергетических компаний, а в Туле — на газораспределительной подстанции.

У задержанного дома силовики нашли готовую бомбу массой 4,8 килограмма, изготовленную на основе аммонала.

Всего за подготовку терактов задержаны семеро россиян.

13 ноября сообщалось, что ФСБ задержала жителя Нижнего Тагила, который вступил в проукраинскую террористическую организацию и планировал поджечь электроподстанцию, питающую предприятие ВПК и инфраструктуру железной дороги.