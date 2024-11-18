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10:08, 18 ноября 2024Силовые структуры

ФСБ задержала семь человек за подготовку серии терактов в трех регионах России

ФСБ задержала 7 россиян, готовивших теракты в трех регионах страны
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Россиянин готовил теракты в Белгородской, Брянской и Тульской областях по заданию Киева

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали семерых граждан России за подготовку серии терактов в трех регионах страны. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

Все теракты готовились по заданию Киева и были предотвращены российскими спецслужбами. В Калужской области был пойман изготовитель бомб, предназначенных для совершения терактов в Белгородской, Брянской и Тульской областях.

По данным ФСБ, мужчина изготовил самодельные взрывные устройства, которые через тайники были переданы другим украинским агентам, намеревавшимся устроить теракты в отделе полиции и Доме офицеров в Белгороде, в офисах двух энергетических компаний в Брянске, а в Туле — на газораспределительной подстанции.

В ходе обысков найдено самодельное взрывное устройство весом 4,8 килограмма, изготовленное на основе аммонала.

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      Продолжение в новости Признания семерых россиян в подготовке терактов по заданию Киева попали на видео
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