Признания семерых россиян в подготовке терактов по заданию Киева попали на видео

ФСБ показала признания 7 россиян в подготовке терактов по заданию Киева

ФСБ задержала семь человек за подготовку серии терактов в трех регионах России

Начало событий в новости ФСБ задержала семь человек за подготовку серии терактов в трех регионах России

Семеро граждан России, задержанные сотрудниками ФСБ за подготовку серии терактов в трех регионах страны, заявили, что были завербованы украинской разведкой. Оперативное видео с признаниями россиян показал ТАСС.

На кадрах видны силовики, которые укладывают подозреваемого на землю. Он и его сообщники рассказывают, что после вербовки Киевом готовили теракты.

Преступления предотвращены российскими спецслужбами. В Калужской области был задержан изготовитель бомб, предназначенных для подрывов. По данным ФСБ, мужчина изготовил самодельные взрывные устройства, которые через тайники были переданы другим украинским агентам, намеревавшимся устроить теракты в отделе полиции и «Доме офицеров» в Белгороде, в офисах двух энергетических компаний в Брянске, а в Туле на газораспределительной подстанции.

В ходе обысков найдено самодельное взрывное устройство весом 4,8 килограмма, изготовленное на основе аммонала.