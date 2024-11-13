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10:09, 13 ноября 2024Силовые структуры

Стали известны подробности про задержанного ФСБ за попытку теракта россиянина

ФСБ: задержанный житель Нижнего Тагила — участник террористической организации
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Планировавший поджечь электроподстанцию, питающую предприятие ВПК и инфраструктуру железной дороги, житель Нижнего Тагила является членом проукраинской террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

По данным ведомства, 27-летний россиянин планировал осуществить террористический акт за денежное вознаграждение. При задержании у него нашли компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств и переписку в мессенджере с украинскими спецслужбами.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 205 УК РФ («Покушение на террористический акт»). Он арестован.

О предотвращении теракта стало известно ранее.

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