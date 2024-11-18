Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:59, 18 ноября 2024Экономика

Альфа-Банк запустил игру для бизнеса

Альфа-Банк назвал автомобиль HONGQI главным призом в игре для бизнеса
Алена Шаповалова
Алена Шаповалова (Сотрудник отдела «‎Бизнес»)

Фото: Альфа-Банк

Альфа-Банк запустил в интернет-банке игру для предпринимателей — «Звезда бизнеса». Главным призом станет автомобиль HONGQI.

Среди участников игры «Звезда бизнеса» предприниматели, которые ведут бизнес с Альфа-Банком дольше трех месяцев. Чтобы начать игру, необходимо запустить звезду. Она пройдет через препятствия и упадет в случайную ячейку. В ячейках — призы: дополнительный кэшбек и баллы программы лояльности «Деньги сверху», подписки на переводы и сервисы банка, скидки от партнёров, а также смартфоны и ноутбуки.

Предпринимателям необходимо выполнять задания, чтобы накопить больше звезд. Чем чаще запускать звезды, тем выше шансы выиграть главный приз — кроссовер HONGQI HS5.

«Мы ежедневно предлагаем предпринимателям лучшие условия для бизнеса – льготные тарифы, выгодные предложения, поддерживаем при помощи Фонда немалого бизнеса, делаем мега-нетворкинг Альфа-Конфа. Мы знаем, что малый бизнес имеет немалое значение в экономике страны. А перед Новым годом мы даем клиентам возможность отдохнуть с пользой, зажечь настоящие бизнес-звезды, вдохновиться, получить настоящие призы и баллы лояльности, а также выиграть суперприз – автомобиль. Уверен, он пригодится каждому предпринимателю», — рассказал директор малого и микробизнеса Денис Осин.

Приз разыграют в конце декабря, под Новый год. Заходить в игру можно каждый день в интернет-банке Альфа-Бизнес — до 20 декабря.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле объяснили опасность ударов ВСУ вглубь России. Какие последствия решения Байдена видят в Москве?

      В Белоруссии заметили «Лис» с антидроновыми «мангалами»

      В российском регионе осудили полицейских за взятку и превышение полномочий

      В Турции опровергли данные о предложении Эрдогана заморозить конфликт на Украине

      Названа причина пожара в российской больнице

      Google оштрафовали в России

      Рецидивист с ВИЧ под наркотиками напал на российского врача и пытался ее изнасиловать

      В Москве закрыли школу с почти полусотней отравившихся детей

      В девелопере «Самолет» сменился генеральный директор

      Россиянина осудили на 13 лет за сотрудничество с террористами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше