Зеленский приехал в Купянск в Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Купянск в Харьковской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что поздравил военных Вооруженных сил Украины с Днем сержанта. Также он отметил государственными наградами лучших военнослужащих и прослушал доклады командиров подразделений. Также ему представили доклады по ситуации в сфере безопасности и социальной ситуации и Харьковской области и подконтрольной Украине части Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее Зеленский прибыл в подконтрольный ВСУ Покровск. Там он заявил о напряженной обстановке на покровском направлении в ДНР.