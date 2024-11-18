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19:02, 18 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский приехал в Купянск

Зеленский приехал в Купянск в Харьковской области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Купянск в Харьковской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что поздравил военных Вооруженных сил Украины с Днем сержанта. Также он отметил государственными наградами лучших военнослужащих и прослушал доклады командиров подразделений. Также ему представили доклады по ситуации в сфере безопасности и социальной ситуации и Харьковской области и подконтрольной Украине части Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее Зеленский прибыл в подконтрольный ВСУ Покровск. Там он заявил о напряженной обстановке на покровском направлении в ДНР.

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