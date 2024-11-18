Жена Месси вышла в свет в бюстгальтере и шортах

Жена Лионеля Месси Антонела Рокуццо вышла в свет в бюстгальтере и шортах

Жена капитана и нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси модель и блогерша Антонела Рокуццо вышла в свет в откровенном образе. Соответствующая публикация размещена на странице журнала Haute Living в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя инфлюэнсерша посетила мероприятие в честь выхода нового номера упомянутого издания, на обложке которого она появилась. Супруга спортсмена предстала перед камерами в черном наряде, включавшем в себя бюстгальтер и шорты с завышенной талией.

Также Рокуццо надела укороченный пиджак и босоножки на платформе и высоких каблуках и взяла с собой миниатюрную сумку в форме шара. Кроме того, она выбрала в качестве украшений минималистичное ожерелье и серьги и сделала макияж в коричневой гамме.

В июле Антонела Рокуццо снялась в бикини на яхте