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19:45, 24 июля 2024Ценности

Жена Месси снялась в бикини на яхте

Жена футболиста Лионеля Месси Антонела Рокуццо снялась в розовом бикини на яхте

Фото: Johanna Geron / Reuters

Жена капитана и нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси модель и блогерша Антонела Рокуццо снялась в купальнике на отдыхе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 40,2 миллиона подписчиков.

36-летняя избранница спортсмена предстала на размещенных кадрах на яхте вместе с мужем и друзьями. При этом она примерила ярко-розовое бикини, включавшее в себя топ с рюшами и завязками между чашками и стринги V-образной формы. Так, инфлюэнсерша показала на кадрах стройное тело, украшенное тату и пирсингом в пупке.

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В то же время возлюбленная футболиста распустила волосы, сделала маникюр с белым лаком и дополнила образ серьгами-кольцами и цепочкой с кулоном.

Ранее в июле испанская модель и блогерша аргентинского происхождения Джорджина Родригес снялась в трусах на отдыхе.

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      Карина Черных
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