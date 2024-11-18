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07:38, 18 ноября 2024Россия

Жителям российского региона массово выдали детекторы беспилотников

Губернатор Гладков: жителям Белгородской области раздали детекторы беспилотников
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Globallookpress.com

Жителям Белгородской области раздали детекторы беспилотников. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Населению приграничных районов, муниципальным властям и силовикам выдали более тысячи детекторов, подчеркнул губернатор.

Приборы позволяют выявить приближающийся беспилотник и сообщить об этом соседям, пояснил Гладков.

В ночь на 18 ноября украинские войска вновь атаковали беспилотниками Белгородскую область. Под ударом оказались еще четыре региона, в том числе Подмосковье. Общее число сбитых силами Минобороны дронов достигло 59. Три четверти из них – 45 штук – сбили и перехватили над Брянской областью.

ЖЗЛ
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