Жителям российского региона массово выдали детекторы беспилотников

Губернатор Гладков: жителям Белгородской области раздали детекторы беспилотников

Жителям Белгородской области раздали детекторы беспилотников. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Населению приграничных районов, муниципальным властям и силовикам выдали более тысячи детекторов, подчеркнул губернатор.

Приборы позволяют выявить приближающийся беспилотник и сообщить об этом соседям, пояснил Гладков.

В ночь на 18 ноября украинские войска вновь атаковали беспилотниками Белгородскую область. Под ударом оказались еще четыре региона, в том числе Подмосковье. Общее число сбитых силами Минобороны дронов достигло 59. Три четверти из них – 45 штук – сбили и перехватили над Брянской областью.