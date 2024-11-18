Звезда «Мэри Поппинс» объяснила решение отправить дочь в психбольницу

Артистка Андрейченко рассказала, почему отправила дочь на лечение в психбольницу

Заслуженная артистка России и звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко объяснила, почему отправила дочь Настасью на лечение в психиатрическую больницу. Об этом она рассказала в ходе программы «Эксклюзив» на Первом канале.

По словам актрисы, проблемы с ментальным здоровье у девушки начались еще в школьные годы. Андрейченко вспомнила, как однажды дочь разбудила близких ночью и заявила, что напала с ножом на людей, и их тела находятся на втором этаже дома. Тогда артистка решила вызвать специалистов. «Ну, не было у меня другого выхода. Ее забрали надолго. Конечно, она мне этого не простила», — сказала она.

Звезда советского фильма призналась, что часто срывалась на дочь из-за ее ментальных проблем. «Я кричала: "Ты всех изнасиловала, ты всех заманала. Ты хотя бы понимаешь, что я не сплю месяц и десять дней. Я сумасшедшая стала, потому что, как я глаза не открою, ты стоишь с ножом надо мной. Ты вообще понимаешь, что ты вне себя?"» — вспомнила артистка.

Она добавила, что девушка и на сегодняшний день продолжает проходить медикаментозное лечение. При этом Андрейченко отметила, что они с дочерью поддерживают общение.

Ранее Наталья Андрейченко призналась в странных запретах для своего ребенка.