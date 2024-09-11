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09:42, 12 сентября 2024Культура

Звезда «Мэри Поппинс» призналась в странных запретах для своего ребенка

Актриса Андрейченко рассказала о странных запретах для своего ребенка

Фото: Коньков Александр / ТАСС

Заслуженная артистка России и звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко призналась в странных запретах для своего ребенка. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

По словам актрисы, когда они с четырехлетней дочерью были в США, она запрещала ребенку смотреть американское телевидение. «Воспитывала на советских мультфильмах, "Бременских музыкантах" и всякой классике доброты. А в США детская классика уже тогда начинала становиться агрессивной и негативной», — поделилась артистка.

Андрейченко вспомнила, как однажды ее дочь пересматривала «Мэри Поппинс, до свидания!». Тогда она спросила у ребенка, зачем она смотрит «в миллион сто тысяч триста шестидесятый раз» советский фильм, а не его американскую версию. «Она так удивилась, даже рассердилась, сказала: "Дай-ка объяснить тебе кое-что. Когда я смотрю русскую "Мэри Поппинс", я всегда чему-то учусь. А в конце фильма, когда взрослые встречаются с детством, я всегда плачу. А американская "Мэри Поппинс" это just entertainment (просто развлечение — прим. «Ленты.ру»)". Ну это просто приговор от четырех-с-половиной-летнего ребенка», — сказала актриса.

Ранее певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) объяснил нежелание заводить детей.

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