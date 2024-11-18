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16:44, 18 ноября 2024Ценности

Звезда «Слова пацана» описал черты идеальной женщины

Актер Леон Кемстач признался, что ему нравятся женщины с натуральной внешностью
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Леон Кемстач

Леон Кемстач. Кадр: A L E K Ó / vk.com

Российский актер и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач в беседе со стилистом Алеко Надиряном описал черты идеальной женщины. Соответствующее интервью доступно на платформе «ВКонтакте».

16-летний артист признался, что ему нравятся женщины с натуральной внешностью. В качестве примера он привел американскую телезвезду Кайли Дженнер, которая в настоящий момент находится в отношениях с американским и французским актером Тимоти Шаламе.

«Кайли, когда начала встречаться с Тимоти Шаламе, для меня стала ближе к моему типажу. Она стала светлее, натуральнее», — рассказал Кемстач.

В октябре дерматолог Элиф Бенар объяснила последние изменения во внешности Кайли Дженнер. Эксперт обратила внимание на комментарии поклонников телезвезды в соцсетях, которые уличили ее в пластике из-за отечности лица. По словам врача, такой эффект возник из-за растворения филлера.

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