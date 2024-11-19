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11:02, 19 ноября 2024Мир

Боррель счел соответствующим международному праву разрешение Киеву на удары вглубь России

Боррель: разрешение Киеву на удары вглубь РФ соответствует международному праву
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Lorena Sopafa Na / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Разрешение со стороны США Украине на удары западным дальнобойным оружием вглубь России соотстветсвует международному праву. Об этом заявил Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

Глава европейской дипломатии выразил надежду, что все страны Евросоюза последуют этой политике. «Я уверен, что они последуют примеру США, позволив бороться с Россией на территории России… Это полностью соответствует международному праву», — сказал Боррель.

Ранее Боррель сообщил, что страны ЕС не приняли единого решения о снятии ограничений на удары западным оружием по территории России. «Каждая страна будет действовать так, как она сочтет нужным», — сказал он.

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