Боррель счел соответствующим международному праву разрешение Киеву на удары вглубь России

Боррель: разрешение Киеву на удары вглубь РФ соответствует международному праву

Разрешение со стороны США Украине на удары западным дальнобойным оружием вглубь России соотстветсвует международному праву. Об этом заявил Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

Глава европейской дипломатии выразил надежду, что все страны Евросоюза последуют этой политике. «Я уверен, что они последуют примеру США, позволив бороться с Россией на территории России… Это полностью соответствует международному праву», — сказал Боррель.

Ранее Боррель сообщил, что страны ЕС не приняли единого решения о снятии ограничений на удары западным оружием по территории России. «Каждая страна будет действовать так, как она сочтет нужным», — сказал он.