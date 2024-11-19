Боррель заявил о тайном разрешении ряда стран Запада ВСУ наносить удары вглубь России

Ряд стран Запада тайно разрешили Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь России дальнобойным оружием, не объявляя об этом публично. Об этом заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Reuters.
«США приняли решение разрешить удары своим оружием вглубь территории России на 300 км. В ЕС — это национальная прерогатива. Ряд стран ЕС уже сделали это, другие отменили ограничения, не говоря об этом, третьи промолчали», — сказал политик.
Ранее Боррель заявил, что Европейский союз (ЕС) поставил Вооруженным силам Украины (ВСУ) 1 миллион снарядов, опоздав таким образом на 8,5 месяца. Данное обещание он дал еще в феврале прошлого года, подчеркнув, что в марте текущего года оно будет выполнено. Однако Евросоюз не выполнил поставленную задачу.