Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:06, 19 ноября 2024Мир

Боррель заявил о тайном разрешении ряда стран Запада ВСУ наносить удары вглубь России

Боррель: ряд стран тайно разрешил ВСУ наносить удары вглубь России
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Chung Sung-Jun / Pool / Reuters

Ряд стран Запада тайно разрешили Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь России дальнобойным оружием, не объявляя об этом публично. Об этом заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Reuters.

«США приняли решение разрешить удары своим оружием вглубь территории России на 300 км. В ЕС — это национальная прерогатива. Ряд стран ЕС уже сделали это, другие отменили ограничения, не говоря об этом, третьи промолчали», — сказал политик.

Ранее Боррель заявил, что Европейский союз (ЕС) поставил Вооруженным силам Украины (ВСУ) 1 миллион снарядов, опоздав таким образом на 8,5 месяца. Данное обещание он дал еще в феврале прошлого года, подчеркнув, что в марте текущего года оно будет выполнено. Однако Евросоюз не выполнил поставленную задачу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На саммите G20 Макрон разыскал Лаврова, чтобы пожать ему руку. При этом он одобрил разрешение США бить по России

      Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России

      Браузеру Chrome захотели поменять владельца

      Останки воевавшего в Донбассе бойца вернули домой через шесть лет

      Для одной категории россиян предложили ввести право на дополнительный отпуск

      Российская авиакомпания предложила билеты от 1499 рублей

      В Тбилиси сообщили о задержании 16 человек во время разгона митинга оппозиции

      Раскрыты подробности дела арестованного топ-менеджера крупнейшего российского оператора

      В Госдуме захотели ужесточать мигрантам наказание за правонарушение при одном условии

      В России сын мигрантов ударил школьника ногой в лицо и поплатился

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше