Бундесвер начал проводить беседы с компаниями из-за возможного конфликта с Россией

FAZ: бундесвер проводит беседы с компаниями из-за возможного конфликта с Россией

Вооруженные силы Германии (Бундесвер) начали проводить разъяснительные беседы с представителями немецких компаний, чтобы обучить их тому, как следует подготовиться к возможному военному конфликту с Россией. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Как отмечает издание, одобренный немецкими политиками тысячестраничный секретный документ под названием «План оперативных действий в Германии», сформулированный на случай конфликта с Россией, содержит подробные планы того, как действовать в случае обороны, или если нужно будет ответить сдерживанием на российский маневр на восточном фланге НАТО.

Уточняется, что в плане четко обозначена роль бизнеса, поэтому торгово-промышленная палата Гамбурга провела первое разъяснительное мероприятие. «На каждую сотню сотрудников обучайте как минимум пять дополнительных водителей грузовиков, которые вам не нужны. 70 процентов всех грузовиков на дорогах Германии водят восточноевропейцы. Если там будет война, где будут эти люди?» — посоветовал компаниям подполковник и глава регионального командования Гамбурга Йорн Плишке.

По его словам, в случае чрезвычайной ситуации необходимо составить для компании конкретный план, чего ожидать от сотрудников в случае кризиса. Отмечается, что подобные встречи проводятся по всей Германии. Неназванные источники в Бундесвере заявили изданию, что всем командованиям федеральных земель поручено их организовывать.

Ранее главы МИД шести стран Европы обвинили Россию в активизации гибридных атак. В Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши и Франции заявили, что Москва якобы систематически атакует архитектуру европейской безопасности.