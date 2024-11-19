Главы МИД шести стран Европы обвинили Россию в активизации гибридных атак

Шесть стран Европы обвинили Россию в активизации гибридных атак в НАТО и ЕС

Министры иностранных дел шести стран Европы — Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши и Франции — обвинили Россию в активизации гибридных атак в странах Евросоюза и НАТО. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД по итогам встречи в Брюсселе.

«Россия систематически атакует архитектуру европейской безопасности... Эскалация гибридной деятельности Москвы против стран НАТО и ЕС также беспрецедентна по своему разнообразию и масштабу», — сказано в документе.

Представители европейских стран также обвинили Москву в ревизионизме, налаживании связей с Ираном и Северной Кореей и нежелании вести конструктивные переговоры по конфликту на Украине. Главы МИД шести государств призвали укреплять НАТО, увеличивая расходы на безопасность и оборону, инвестировать в важнейшие военные возможности, увеличить военную и экономическую поддержку Украины.

Ранее лидеры стран «Большой семерки» (G7) выразили приверженность нанесению ущерба России через санкции, экспортный контроль и другие действенные меры.

