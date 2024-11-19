Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:27, 19 ноября 2024Мир

Главы МИД шести стран Европы обвинили Россию в активизации гибридных атак

Шесть стран Европы обвинили Россию в активизации гибридных атак в НАТО и ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Министры иностранных дел шести стран Европы — Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши и Франции — обвинили Россию в активизации гибридных атак в странах Евросоюза и НАТО. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД по итогам встречи в Брюсселе.

«Россия систематически атакует архитектуру европейской безопасности... Эскалация гибридной деятельности Москвы против стран НАТО и ЕС также беспрецедентна по своему разнообразию и масштабу», — сказано в документе.

Представители европейских стран также обвинили Москву в ревизионизме, налаживании связей с Ираном и Северной Кореей и нежелании вести конструктивные переговоры по конфликту на Украине. Главы МИД шести государств призвали укреплять НАТО, увеличивая расходы на безопасность и оборону, инвестировать в важнейшие военные возможности, увеличить военную и экономическую поддержку Украины.

Ранее лидеры стран «Большой семерки» (G7) выразили приверженность нанесению ущерба России через санкции, экспортный контроль и другие действенные меры.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны подтвердило первый удар дальнобойными ATACMS по России. Шесть ракет запустили по объекту в Брянской области

      В российском доме трубы питьевой воды затопило нечистотами

      Обвиняемых в поджоге сотовых вышек российских подростков взяли под домашний арест

      Российский боец СВО ответил на приговор жене-хирургу словами «сделали козлом отпущения»

      Депутаты Европарламента бойкотировали выступление Зеленского

      Отказ от выхода российской компании на биржу объяснили словами «инвестируйте на депозит»

      Опытный пилот объяснил овальную форму иллюминаторов в самолетах

      Лавров прокомментировал рукопожатие с Макроном

      Мосбиржа назвала причину остановки торгов

      Лавров выразил надежду на внимательное изучение Западом обновленной ядерной доктрины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше